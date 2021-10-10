В Ливане возобновилась нормальная работа электросети
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Электросеть Ливана вернулась к нормальной работе после глобального отключения, сообщил ливанский телеканал OTV со ссылкой на министра энергетики страны Валида Фаяда, передает УНН.
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"Сеть вернулась к нормальной работы, которая была до того, как закончился газойль (продукт переработки нефти) на станциях в Дейр-Аммар и Захрани", - сообщил Фаяда.
Детали
Министр выразил благодарность армейскому командованию, которое передало станциям 6 тысяч литров гайзоля из своих резервов.
Министерство энергетики Ливана заявило в воскресенье, что оно получило разрешение центрального банка на кредит в размере 100 млд долларов для проведения тендеров на импорт топлива для производства электроэнергии.
Дополнение
В субботу нехватка топлива привела к остановке двух крупнейших электростанций Ливана - Аль-Захрани и Дейр-Аммар, страна осталась без электричества.
Ливан "парализован" экономическим кризисом, который усиливается с сокращением поставок топлива из-за рубежа. С 2019 года курс местной валюты снизился на 90%.