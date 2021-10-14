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В ході збройних зіткнень в Бейруті загинуло щонайменше шестеро людей і кілька десятків отримали поранення

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. У четвер в Бейруті відбулася кривава перестрілка під час акції протесту, організованої угрупованням "Хезболла" проти судді, який керував розслідуванням минулорічного вибуху в порту міста. Щонайменше шість осіб було вбито і десятки поранені в ході найжорстокіших вуличних боїв в ліванській столиці за останні роки. Про це інформує УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

У перестрілках були задіяні пістолети, автоматичні гвинтівки і реактивні гранатомети. Стрілянина тривала кілька годин. Снайпери стріляли з будівель, кулі пробили вікна квартир. Школи були евакуйовані, а жителі сховалися в притулках. Чотири снаряда впали біля приватної французької школи Freres of Furn el Chebbak, викликавши паніку.

У заяві дві шиїтські групи заявили, що їх учасники протесту були обстріляні снайперами, розміщеними на дахах будинків. Серед загиблих - всі шиїти - були двоє членів "Хезболли".

Червоний Хрест Лівану повідомив, що поранено не менше 30 людей. Одна із загиблих, мати п'ятьох дітей, отримала вогнепальне поранення в голову. "Хезболла" заявила, що запланувала похорон цієї жінки і двох її бійців на п'ятницю.
Стрілянина припинилася приблизно через чотири години після введення військ.

Контекст

Хаос породив побоюванню повернення до міжконфесійного насильства в країні, вже охопленої безліччю криз, включаючи одну з найгірших економічних криз в світі за останні 150 років.

Наразі невідомо, хто відкрив стрілянину, яка почалася незабаром після початку протесту, організованого підтримуваної Іраном Хезболлою та її шиїтськими союзниками з Руху Амаль проти судді Тарека Бітара, який очолює розслідування масштабного вибуху в порту в минулому році. "Хезболла" та її союзники звинувачують суддю в тому, що вони вибирають для допиту політиків, більшість з яких є союзниками "Хезболли". До сих пір нікому з офіційних осіб "Хезболли" не було пред'явлено звинувачень в рамках 14-місячного розслідування.

Напруженість через вибух в порту посилила багато проблем Лівану, в тому числі обвал валюти, гіперінфляцію, стрімке зростання бідності і енергетичну кризу, що призвела до тривалих відключень електроенергії.

Додамо

Сотні тонн нітрату амонію, які неналежним чином зберігалися на складі порту Бейрута, вибухнули 4 серпня 2020 року. В результаті вибуху загинули не менше 215 осіб, тисячі отримали поранення і були зруйновані частини прилеглих районів. Це був один з найбільших неядерних вибухів в історії, який ще більше спустошив країну, яка і без того страждає від політичних розбіжностей і фінансових проблем.

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