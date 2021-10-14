В ходе вооруженных столкновений в Бейруте погибли по меньшей мере шесть человек и несколько десятков получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В четверг в Бейруте состоялась кровавая перестрелка во время акции протеста, организованной группировкой "Хезболла" против судьи, который руководил расследованием прошлогоднего взрыва в порту города. По меньшей мере шесть человек были убиты и десятки ранены в ходе самых жестоких уличных боев в ливанской столице за последние годы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
В перестрелках были задействованы пистолеты, автоматические винтовки и реактивные гранатометы. Стрельба продолжалась несколько часов. Снайперы стреляли из зданий, пули пробили окна квартир. Школы были эвакуированы, а жители укрылись в убежищах. Четыре снаряда упали у частной французской школе Freres of Furn el Chebbak, вызвав панику.
В заявлении две шиитские группы заявили, что их участники протеста были обстреляны снайперами, размещенными на крышах домов. Среди погибших - все шииты - были двое членов "Хезболлы".
Красный Крест Ливана сообщил, что ранены не менее 30 человек. Одна из погибших, мать пятерых детей, получила огнестрельное ранение в голову. "Хезболла" заявила, что запланировала похороны этой женщины и двух ее бойцов на пятницу.
Стрельба прекратилась примерно через 4 часа после введения войск.
Контекст
Хаос породил опасения возвращения к межконфессиональному насилию в стране, уже охваченной множеством кризисов, включая один из худших экономических кризисов в мире за последние 150 лет.
Пока неизвестно, кто открыл стрельбу, которая началась вскоре после начала протеста, организованного поддерживаемой Ираном Хезболлой и ее шиитскими союзниками из Движения Амаль против судьи Тарека Битара, который возглавляет расследование масштабного взрыва в порту в прошлом году. "Хезболла" и ее союзники обвиняют судью в том, что они выбирают для допроса политиков, большинство из которых являются союзниками "Хезболлы". До сих пор никому из официальных лиц "Хезболлы" не было предъявлено обвинений в рамках 14-месячного расследования.
Напряженность из-за взрыва в порту усилила многие проблемы Ливана, в том числе обвал валюты, гиперинфляцию, стремительный рост бедности и энергетического кризиса, который привел к длительным отключениям электроэнергии.
Добавим
Сотни тонн нитрата аммония, которые ненадлежащим образом хранились на складе порта Бейрута взорвались 4 августа 2020 года. В результате взрыва погибли не менее 215 человек, тысячи получили ранения и были разрушены части прилегающих районов. Это был один из крупнейших неядерных взрывов в истории, который еще больше опустошил страну, которая и без того страдает от политических разногласий и финансовых проблем.