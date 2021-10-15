Кількість загиблих у ході збройних зіткнень в Бейруті зросла до семи

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. У ході збройних зіткнень в Бейруті загинуло щонайменше семеро людей і 32 отримали поранення. Про це пише УНН з посиланням на The Jerusalem Post.

Цитата

“Щонайменше сім осіб було вбито і 32 поранено в Бейруті у четвер”, — говориться в повідомленні.

Доповнення

У четвер в Бейруті сталася кривава перестрілка під час акції протесту, організованої угрупованням “Хезболла” проти судді, який керував розслідуванням минулорічного вибуху у порту міста.

Раніше повідомлялося, що щонайменше шість осіб було вбито і десятки поранені у ході найжорстокіших вуличних боїв в ліванській столиці за останні роки.

Контекст

Хаос породив побоювання повернення до міжконфесійного насильства в країні, вже охопленої безліччю криз, включаючи одну з найгірших економічних криз у світі за останні 150 років.

Поки невідомо, хто відкрив стрілянину, яка почалася незабаром після початку протесту, організованої підтримуваної Іраном Хезболлою та її шиїтськими союзниками з Руху Амаль проти судді Тарека Бітара, який очолює розслідування масштабного вибуху в порту в минулому році. “Хезболла” та її союзники звинувачують суддю в тому, що вони обирають для допиту політиків, більшість з яких є союзниками “Хезболли”. До сих пір нікому з офіційних осіб “Хезболли” не було пред’явлено звинувачень в рамках 14-місячного розслідування.

Напруженість через вибух у порту посилила багато проблем Лівану, в тому числі обвал валюти, гіперінфляцію, стрімке зростання бідності і енергетичної кризи, яка призвела до тривалих відключень електроенергії.

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