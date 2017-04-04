Количество погибших при теракте в Петербурге возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Число погибших при теракте в метро Санкт-Петербурга, по уточненным данным, составляет 11 человек, 45 человек госпитализированы, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“В результате взрыва, по уточненным данным, погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах”, — сказал представитель НАК.
Специалистами Минздрава приняты меры по оказанию необходимой медицинской и психологической помощи пострадавшим в результате взрыва, а также членам их семей.
“В настоящее время специальные службы и правоохранительные органы продолжают в оперативном режиме предпринимать меры по выявлению и предотвращению возможных террористических угроз. В Санкт-Петербург направлены группы специалистов центрального аппарата ФСБ, МВД и МЧС для оказания содействия в расследовании данного преступления и осуществлении работ по ликвидации его последствий”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Мариинской больнице погибли два человека, которые были туда доставлены в результате взрыва в метрополитене.