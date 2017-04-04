Количество погибших при теракте в Петербурге возросло

“В результате взрыва, по уточненным данным, погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах”, — сказал представитель НАК.

Специалистами Минздрава приняты меры по оказанию необходимой медицинской и психологической помощи пострадавшим в результате взрыва, а также членам их семей.

“В настоящее время специальные службы и правоохранительные органы продолжают в оперативном режиме предпринимать меры по выявлению и предотвращению возможных террористических угроз. В Санкт-Петербург направлены группы специалистов центрального аппарата ФСБ, МВД и МЧС для оказания содействия в расследовании данного преступления и осуществлении работ по ликвидации его последствий”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Мариинской больнице погибли два человека, которые были туда доставлены в результате взрыва в метрополитене.