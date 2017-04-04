Кількість загиблих під час теракту в Петербурзі зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Кількість загиблих під час теракту в метро Санкт-Петербурга, за уточненими даними, становить 11 осіб, 45 осіб госпіталізовано, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“В результаті вибуху, за уточненими даними, загинули 11 людей, 45 постраждалих перебувають у лікарнях”, — сказав представник НАК.
Фахівцями МОЗ вжито заходів щодо надання необхідної медичної та психологічної допомоги постраждалим внаслідок вибуху, а також членам їх сімей.
“Наразі спеціальні служби і правоохоронні органи продовжують в оперативному режимі вживати заходів щодо виявлення та запобігання можливих терористичних загроз. У Санкт-Петербург спрямовані групи фахівців центрального апарату ФСБ, МВС і МНС для надання сприяння в розслідуванні даного злочину і здійсненні робіт для ліквідації його наслідків”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, в Маріїнській лікарні загинули двоє людей , які були туди доправлені в результаті вибуху в метрополітені.