Количество погибших из-за циклона "Фанни" в Индии возросло до 42
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Количество погибших из-за циклона "Фанни" в Индии и Бангладеш возросло до 42. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Japan Times.
"Двадцать девять погибших находились в штате Одиши штата Восточная Индия и 13 в Бангладеш", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, число погибших в Индии из-за мощного циклона "Фанни", который ударил в пятницу на восточный штат Одиши, возросло до 16.
Напомним, тропический циклон "Фанни" сегодня обрушился на юго-западное побережье Бангладеш, принеся с собой ветер, ливни и грозы. В результате непогоды погибли около шести человек.