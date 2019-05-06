Кількість загиблих через циклон “Фані” в Індії зросла до 42
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Кількість загиблих через циклон “Фані” в Індії і Бангладеш зросла до 42. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Japan Times.
“Двадцять дев’ять загиблих перебували в штаті Одіша штату Східна Індія і 13 в Бангладеш”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, число загиблих в Індії через потужний циклон “Фані”, який вдарив в п’ятницю на східний штат Одіші, зросла до 16.
Нагадаємо, тропічний циклон “Фані” сьогодні обрушився на південно-західне узбережжя Бангладеш, принісши з собою вітер, зливи і грози. В результаті негоди загинули близько шести чоловік.