Количество вузов в Украине за годы независимости сократилось на треть
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Количество высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации в Украине на 2016-2017 учебный год составляет 657 единиц, что на 35,6% меньше, чем по состоянию на 1990-1991 учебный год. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
В то же время, по сравнению с 2015-2016 учебным годом, количество высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации сократилась на 0,03% или на 2 единицы.
Также, за годы независимости в Украине наблюдался рост количества аспирантов и докторантов - на 51,5% и на 28% соответственно.
Напомним, в феврале этого года МОН аннулировало лицензии вузов на территории оккупированного Донбасса и в Крыму.