Количество вузов в Украине за годы независимости сократилось на треть

В то же время, по сравнению с 2015-2016 учебным годом, количество высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации сократилась на 0,03% или на 2 единицы.

Также, за годы независимости в Украине наблюдался рост количества аспирантов и докторантов - на 51,5% и на 28% соответственно.

Напомним, в феврале этого года МОН аннулировало лицензии вузов на территории оккупированного Донбасса и в Крыму.