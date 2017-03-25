Кількість ВНЗ в Україні за роки незалежності скоротилась на третину

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Кількість вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації в Україні на 2016-2017 навчальний рік становить 657 одиниць, що на 35,6% менше, ніж станом на 1990-1991 н.р. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.

Водночас, у порівнянні із 2015-2016 навчальним роком, кількість вищих начальних закладів I-IV рівнів акредитації скоротилась на 0,03% або на 2 одиниці.

Також, за роки незалежності в Україні спостерігалося зростання кількості аспірантів та докторантів — на 51,5% та на 28% відповідно.

Нагадаємо, у лютому цього року МОН анулювало ліцензії вишів на території окупованого Донбасу та в Криму.

Українські Національні Новини

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