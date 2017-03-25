Кількість ВНЗ в Україні за роки незалежності скоротилась на третину

Водночас, у порівнянні із 2015-2016 навчальним роком, кількість вищих начальних закладів I-IV рівнів акредитації скоротилась на 0,03% або на 2 одиниці.

Також, за роки незалежності в Україні спостерігалося зростання кількості аспірантів та докторантів — на 51,5% та на 28% відповідно.

Нагадаємо, у лютому цього року МОН анулювало ліцензії вишів на території окупованого Донбасу та в Криму.