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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 15250 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 45726 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 51667 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 72888 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 92202 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 9 млн

Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 9 млн

Киев  •  УНН

 • 10017 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в США достигло в пятницу 9 007 298. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который собирает данные на основе информации федеральной и местной власти, передает УНН.

По данным университета, всего в стране от последствий заболевания умерли 229 293 человек, выздоровели 3 554 336 инфицированных. Наибольшее количество случаев заражения (925 509) обнаружено в штате Калифорния. За ним следуют Техас (919 661 выявленных случаев), Флорида (799 738) и Нью-Йорк (503 176).

С начала пандемии коронавируса в мире инфицировалось более 45 млн человек, более 1 180 000 умерли. Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 378 729 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 7041 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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