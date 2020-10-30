Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 9 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в США достигло в пятницу 9 007 298. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который собирает данные на основе информации федеральной и местной власти, передает УНН.
По данным университета, всего в стране от последствий заболевания умерли 229 293 человек, выздоровели 3 554 336 инфицированных. Наибольшее количество случаев заражения (925 509) обнаружено в штате Калифорния. За ним следуют Техас (919 661 выявленных случаев), Флорида (799 738) и Нью-Йорк (503 176).
С начала пандемии коронавируса в мире инфицировалось более 45 млн человек, более 1 180 000 умерли. Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 378 729 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 7041 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.