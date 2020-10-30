Кількість випадків зараження коронавірусом в США перевищило 9 млн

За даними університету, всього в країні від наслідків захворювання померли 229 293 осіб, одужало 3 554 336 інфікованих. Найбільша кількість випадків зараження (925 509) виявлено в штаті Каліфорнія. За ним слідують Техас (919 661 виявлених випадків), Флорида (799 738) і Нью-Йорк (503 176).

З початку пандемії коронавірусом в світі інфікувалось понад 45 млн осіб, понад 1,18 млн померли. Згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано 378 729 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 7 041 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.