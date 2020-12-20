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Число случаев COVID-19 в Киеве перевалило за 100 тысяч: за сутки еще 756 больных

Киев • УНН

 • 14094 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Киеве с начала пандемии уже более 100 тысяч случаев заболевания COVID-19, из них за минувшие сутки обнаружили 756 больных коронавирусом. Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе. Умерли за минувшие сутки 14 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.

Число случаев COVID-19 в Киеве перевалило за 100 тысяч: за сутки еще 756 больных

"Еще 756 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. 14 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 1713 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 100 450", - сообщил Кличко.

По его данным, за последние сутки заболели 415 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 281 мужчина в возрасте от 18 до 88 лет, 26 девочек от 2 до 17 лет и 34 мальчика от 4 до 17 лет. Заболели, в частности, 25 медиков.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 62 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 226 человек. Всего коронавирус преодолели 32 175 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 216, в Днепровском - 170. И в Подольском районе - 79 случаев", - отметил мэр столицы.

Добавим, в Украине на утро 20 декабря зафиксировано уже 964 448 случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 581 162 человека, летальных случаев - 16 585. Суточный прирост новых случаев заболевания - более 8,3 тысячи, падение по сравнению с сутками ранее.

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