Кількість випадків COVID-19 у Києві перевалила за 100 тисяч: за добу ще 756 хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Києві з початку пандемії вже понад 100 тисяч випадків захворювання на COVID-19, з них за минулу добу виявили 756 хворих на коронавірус. Найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому районі. Померли за минулу добу 14 людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Ще 756 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. 14 людей померли. Усього коронавірус забрав життя 1713 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 100 450", - повідомив Кличко.
За його даними, за останню добу захворіли 415 жінок віком від 18 до 85 років, 281 чоловік віком від 18 до 88 років, 26 дівчаток від 2 до 17 років та 34 хлопчики від 4 до 17 років. Захворіли, зокрема, 25 медиків.
До лікарень столиці за добу госпіталізували 62 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 226 людей. Усього коронавірус подолали 32 175 мешканців Києва.
"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 216, у Дніпровському — 170. Та в Подільському районі - 79 випадків", - вказав мер столиці.
Додамо, в Україні на ранок 20 грудня зафіксовано вже 964 448 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало — 581 162 особи, летальних випадків — 16 585. Добовий приріст нових випадків захворювання — понад 8,3 тисячі, спадання проти доби раніше.