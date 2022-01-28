Число вакцинированных бустером от COVID-19 в Украине приблизилось к 300 тысячам

КИЕВ. 28 января. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 14,57 миллиона людей, бустерную дозу вакцины - почти 300 тысяч человек. При этом в целом сделали более 30,1 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 81 тысячу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.