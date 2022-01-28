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Число вакцинированных бустером от COVID-19 в Украине приблизилось к 300 тысячам

Число вакцинированных бустером от COVID-19 в Украине приблизилось к 300 тысячам

Киев • УНН

 • 23979 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 14,57 миллиона людей, бустерную дозу вакцины - почти 300 тысяч человек. При этом в целом сделали более 30,1 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 81 тысячу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Детали

За сутки 27 января в Украине 81 098 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 28 185 человек, вторую дозу - 27 228 людей, дополнительную дозу получили 705 человек, бустерную дозу - 24 980 человек.

От начала вакцинальной кампании получили первую дозу - 15 278 385 человек, получивших две дозы - 14 576 722 человека, дополнительную дозу - 15 626 людей, бустерную дозу - 296 099 людей. Всего проведено 30 166 832 прививки.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Дети от 12 лет могут прививаться от COVID-19 С середины октября 2021 года.

13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.

22 декабря в Украине ввели ревакцинацию - бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.

На всех привитых распространили бустерную вакцинацию 6 января.

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