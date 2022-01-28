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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

Кількість вакцинованих бустером від COVID-19 в Україні наблизилася до 300 тисяч

Кількість вакцинованих бустером від COVID-19 в Україні наблизилася до 300 тисяч

Київ • УНН

 • 23984 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 14,57 мільйона людей, бустерну дозу вакцини - майже 300 тисяч осіб. При цьому загалом зробили понад 30,1 мільйона щеплень, за останню добу з яких - 81 тисяча. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Деталі

За добу 27 січня в Україні 81 098 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 185 людей, другу дозу – 27 228 людей, додаткову дозу отримали 705 людей, бустерну дозу – 24 980 людей.

Від початку вакцинальної кампанії отримали першу дозу – 15 278 385 людей, отримали дві дози – 14 576 722 людини, отримали додаткову дозу – 15 626 людей, бустерну дозу – 296 099 людей. Загалом проведено 30 166 832 щеплення.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Діти від 12 років можуть щеплюватися від COVID-19 з середини жовтня 2021 року.

13 грудня в Україні була введена додаткова доза вакцини для людей з важкими супутніми хворобами. Щеплювати нею почали 16 грудня.

22 грудня в Україні запровадили ревакцинацію - бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу. Щеплювати нею почали 24 грудня.

На усіх щеплених поширили бустерну вакцинацію 6 січня.

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