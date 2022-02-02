Число смертей от COVID-19 за неделю в мире выросло на 9% - ВОЗ

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Во всем мире в течение недели с 24 по 30 января 2022 года число новых случаев COVID-19 осталось таким же, как и на прошлой неделе, а количество новых смертей выросло на 9%. Об этом сообщает ВОЗ в еженедельном эпидемиологическом бюллетене, пишет УНН.