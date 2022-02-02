Кількість смертей від COVID-19 за тиждень у світі зросла на 9% - ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У всьому світі протягом тижня з 24 по 30 січня 2022 року кількість нових випадків COVID-19 залишилася такою ж, як і минулого тижня, а кількість нових смертей зросла на 9%. Про це повідомляє ВООЗ у щотижневому епідеміологічному бюлетені, пише УНН.
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Як зазначається, у шести регіонах ВООЗ було зареєстровано понад 22 мільйони нових випадків та понад 59 тисяч нових летальних випадків. Станом на 30 січня 2022 року в усьому світі було зареєстровано понад 370 мільйонів підтверджених випадків та понад 5,6 мільйона смертей.
На регіональному рівні про збільшення кількості нових випадків повідомили регіони Західної частини Тихого океану (37%), Східного Середземномор’я (24%) та Європи (7%), тоді як зменшення було зафіксовано в регіонах Америки ( 20%) та регіоні Південно-Східної Азії (8%). Кількість нових випадків, зареєстрованих в Африканському регіоні, залишилася на рівні попереднього тижня.
Кількість нових смертей за тиждень продовжує зростати в регіоні Південно-Східної Азії (41%), регіоні Східного Середземномор’я (32%) та регіоні Америки (16%), тоді як Африканський регіон повідомив про зниження на 7%.
Смертність залишилася на рівні попереднього тижня в регіонах Європи та Західної частини Тихого океану.
На рівні країни найбільша кількість нових випадків була зареєстрована у Сполучених Штатах Америки (3 279 226 нових випадків; зниження на 34%), Франції (2 357 129 нових випадків; аналогічно до показників попереднього тижня), Індії (1 855 258 нових випадків; зниження на 12%), Бразилії (1 283 024 нових випадків; збільшення на 56%) і Німеччині (1 055 768 нових випадків; збільшення на 48%).
Найбільша кількість нових смертей минулого тижня зафіксована у Сполучених Штатах Америки (13 558 нових смертей; зниження на 5%), Індії (4682 нових смертей; збільшення на 40%), Російській Федерації (4616 нових смертей; аналогічно попередньому тижню), Бразилії (3321 нова смерть; збільшення на 88%) та Італії (2618 нових смертей; збільшення на 7%).
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 4,13 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 1 лютого, - 35 тисяч, зростання на близько 14% у порівнянні з попереднім днем.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 16-у - за кількістю смертей від COVID-19.