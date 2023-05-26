Число пострадавших от ракетного удара рф по Днепру возросло до 23

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"Уже 23 пострадавших в Днепре. 21 – в стационаре, из них трое – «тяжелые»", - сообщил глава ОВА.

"Погиб мужчина 69 лет. Он просто проходил мимо, когда ракета российских террористов попала по городу…" - сообщил глава ОВА.

По его словам, по состоянию на эту минуту спасателям удалось локализовать пожар в медучреждении. Тушение продолжается.

Напомним

Утром 26 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.

Вражеская ракета попала в здание медучреждения и ветеринарной клиники. В результате удара возник пожар. По предварительным данным, один человек погиб, еще шестнадцать – получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский показал на видео последствия вражеской ракетной атаки на поликлинику в Днепре 26 мая.