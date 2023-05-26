Кількість постраждалих від ракетного удару рф по Дніпру зросла до 23
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. До 23 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару російських військ по Дніпру 26 травня. Загиблий - 69-річний чоловік, який просто проходив повз місце удару, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Вже 23 постраждалих у Дніпрі. 21 – в стаціонарі, з них троє – «важкі»", - повідомив голова ОВА.
"Загинув чоловік 69 років. Він просто проходив повз, коли ракета російських терористів поцілила по місту…" - повідомив голова ОВА.
З його слів, станом на цю хвилину рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в медзакладі. Гасіння триває.
Нагадаємо
Уранці 26 травня окупанти завдали ракетний удар по Дніпру.
Ворожа ракета влучила у будівлю медзакладу та ветеринарної клініки. Внаслідок удару виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина загинула, ще шістнадцять – отримали поранення.
Президент України Володимир Зеленський показав на відео наслідки ворожої ракетної атаки на поліклініку у Дніпрі 26 травня.