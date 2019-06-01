Число пострадавших при взрывах на заводе в РФ увеличилось до 79

По данным Минздрава, всего за помощью изначально обратились 38 работников завода и 41 житель города. Детей среди них нет.



Как сообщал УНН, в городе введен режим ЧП.



Необходимости в эвакуации жителей населенных пунктов нет.

Напомним, ранее УНН сообщал, что на два взрыва произошло в западной части Дзержинска в Нижегородской области России, в результате чего начался пожар.