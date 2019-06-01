Кількість постраждалих при вибухах на заводі в РФ збільшилася до 79
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Медики оцінюють стан жінки, госпіталізованої після вибухів на ДержНДІ "Кристал" в Дзержинську Нижегородської області, як важкий. Всього за медичною допомогою після НП звернулися 79 осіб, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я РФ, передає УНН з посиланням на ТАСС.
За даними Міністерства охорони здоров'я, всього за допомогою спочатку звернулися 38 працівників заводу і 41 житель міста. Дітей серед них немає.
Як повідомляв УНН, в місті введений режим НС.
Необхідності в евакуації жителів населених пунктів немає.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що на два вибухи сталися в західній частині Дзержинська Нижегородської області Росії, в результаті чого почалася пожежа.