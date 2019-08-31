Число пострадавших при нападении с ножом во Франции выросло
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В результате нападения на станции метро в коммуне Виллёрбанн рядом с французским Лионом один человек погиб и девять пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BFM TV.
"По сообщению пожарных, по меньшей мере один человек погиб и девять получили ранения, трое из них получили серьезные ранения. По нашим данным, жертве было 19 лет", - сообщает телеканал.
Как указано, подозреваемый является просителем убежища из Афганистана. Мужчина неизвестен полиции и спецслужбам.
Прокуратура Лиона решила расследовать "убийство и покушение на убийство". На данном этапе террористический мотив преступления "не сохраняется", отмечает издание.
Напомним, 31 августа во Франции на толпу в метро совершили нападение с ножом.