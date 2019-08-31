Кількість постраждалих при нападі з ножем у Франції зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У результаті нападу на станції метро в комуні Вілльорбанн неподалік від французького Ліона одна людина загинула і дев'ять постраждали. Про це УНН повідомляє з посиланням на BFM TV.
"За повідомленням пожежників, щонайменше одна людина загинула і дев'ять отримали поранення, троє з них отримали серйозні поранення. За нашими даними, жертві було 19 років", - повідомляє телеканал.
Як зазначено, підозрюваний є прохачем притулку з Афганістану. Чоловік невідомий поліції і спецслужбам.
Прокуратура Ліона вирішила розслідувати "вбивство і замах на вбивство". Наразі терористичний мотив злочину "не зберігається", відзначає видання.
Нагадаємо, 31 серпня під Франції на натовп в метро скоїли напад з ножем.