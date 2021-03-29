Число пострадавших при взрыве на НПЗ в Индонезии возросло до 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. По меньшей мере 20 человек пострадали в понедельник в результате взрыва, который произошел на предприятии индонезийской государственной нефтегазовой корпорации Pertamina в городе Балонган (провинция Западная Ява). Об этом сообщило агентство Antara со ссылкой на спасательные службы, передает УНН.
Что известно
По данным службы, пять человек получили тяжелые ожоги во время пожара, который начался после взрыва, еще в 15 пострадавших легкие ранения.
Детали
Ранее УНН со ссылкой на заявление Pertamina сообщал о пяти пострадавших.
В компании добавили, что из-за взрыва эвакуировали 950 человек. Руководство предприятия сейчас пытается не допустить дальнейшего распространения пожара. Причина происшествия пока неизвестна, отметили в компании.
Газета Respublika писала, что взрыв мог произойти в результате удара молнии. По данным издания, перерабатывающая мощность завода, на котором произошел инцидент, составляет 125 тыс. баррелей за сутки.