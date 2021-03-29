Кількість постраждалих під час вибуху на НПЗ в Індонезії зросла до 20 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Щонайменше 20 людей постраждали в понеділок в результаті вибуху, який стався на підприємстві індонезійської державної нафтогазової корпорації Pertamina в місті Балонган (провінція Західна Ява). Про це повідомило агентство Antara з посиланням на рятувальні служби, передає УНН.
Що відомо
За даними служби, п’ять осіб отримали важкі опіки під час пожежі, яка почалася після вибуху, ще у 15 постраждалих легкі поранення.
Деталі
Раніше УНН із посиланням на заяву Pertamina повідомляв про п’ять постраждалих. У компанії додали, що через вибух евакуювали 950 осіб. Керівництво підприємства зараз намагається не допустити подальшого поширення пожежі. Причина події поки невідома, відзначили в корпорації.
Газета Respublika писала, що вибух міг статися в результаті удару блискавки. За даними видання, переробна потужність заводу, на якому стався інцидент, становить 125 тис. барелів на добу.