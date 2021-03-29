Через вибух на НПЗ в Індонезії постраждали чотири людини

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“Коли стався інцидент, повз проходили чотири місцевих жителя. Вони отримали опіки і були негайно направлені в реанімацію в лікарню Індрамаю”, — повідомили в компанії.

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Також в Pertamina повідомили про евакуацію з місця події понад 700 жителів. З них близько 400 осіб розмітили в Ісламському центрі Індрамаю, ще близько 350 осіб — в міському спортивному залі.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли про вибух на нафтопереробному заводі, після якого почалася пожежа. В даний час пожежа ліквідована. Про причини вибуху не повідомляється. У Pertamina відзначили, що інцидент стався під час грози з блискавками.