Из-за взрыва на НПЗ в Индонезии пострадали четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в населенном пункте Балонган в Индонезии (провинция Западная Ява) пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-центр государственной нефтегазовой компании Pertamina, передает УНН.
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“Когда произошел инцидент, мимо проходили четыре местных жителя. Они получили ожоги и были немедленно направлены в реанимацию в больницу Индрамаю”, — сообщили в компании.
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Также в Pertamina сообщили об эвакуации с места происшествия более 700 человек. Из них около 400 человек разметили в Исламском центре Индрамаю, еще около 350 человек — в городском спортивном зале.
Ранее местные СМИ сообщали о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе, после которого начался пожар. В настоящее время пожар ликвидирован. О причинах взрыва не сообщается. В Pertamina отметили, что инцидент произошел во время грозы с молниями.