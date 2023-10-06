Количество раненых из-за ракетного удара рф по Харькову возросло до 29
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В Харькове увеличилось количество пострадавших в результате утренней атаки россии сегодня утром. Известно о 2 погибших и 29 раненых, сообщила Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
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«Под завалами найдено тело еще одной жертвы российской атаки в Харькове. Это бабушка погибшего 10-летнего мальчика и раненого 11-месячного ребенка. Женщине было 67 лет.
По состоянию на сейчас известно о 2 погибших и 29 раненых», - говорится в сообщении.
спасательно-поисковые работы продолжаются.
Ранее
Как сообщал УНН, спасатели нашли под завалами тело второй жертвы российского удара.
Напомним
россияне под утро ударили по Харькову, известно о попадании в Киевском и Основянском районах Харькова.
Армия рф утром атаковала Харьков, предварительно двумя ракетами "Искандер", одна из них попала в 3-этажный жилой дом.