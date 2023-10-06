Кількість поранених через ракетний удар рф по Харкову зросла до 29
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У Харкові збільшилась кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки росії сьогодні вранці. Відомо про 2 загиблих та 29 поранених, повідомила Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
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«Під завалами знайдено тіло ще однієї жертви російської атаки в Харкові. Це бабуся загиблого 10-річного хлопчика та пораненої 11-місячної дитини. Жінці було 67 років.
Станом на зараз відомо про 2 загиблих та 29 поранених», - йдеться у повідомлені.
Рятувально-пошукові роботи тривають.
Раніше
Як повідомляв УНН, рятувальники знайшли під завалами тіло другої жертви російського удару.
Нагадаємо
росіяни під ранок вдарили по Харкову, відомо про влучання у Київському та Основ’янському районах Харкова.
Армія рф вранці атакувала Харків, попередньо двома ракетами "Іскандер", одна з них влучила у 3-поверховий житловий будинок.