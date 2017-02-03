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Количество подтопленных домохозяйств в Закарпатской области увеличилось на 32%

Киев • УНН

 • 7413 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Количество подтопленных домохозяйств и жилых домов в результате таяния снега, образования ледовых заторов и большого количества осадков в Закарпатской области увеличилось на 32%. Об этом свидетельствуют данные оперативной информации УГосЧС в Закарпатской области, передает корреспондент УНН.

Количество подтопленных домохозяйств в Закарпатской области увеличилось на 32%

Если по оперативной информации УГосЧС в Закарпатской области по состоянию на 10:00 3 февраля количество подтопленных домохозяйств составляло 87, то на 12:00 их уже зафиксировано 127.

Так, по состоянию на 12:00 произошло подтопление 127 домохозяйств в Перечинском, Иршавском, Тячевском, Свалявском, Мукачевском районах и 4 жилых домов, 25 гектаров сельхозугодий, повреждены 2 жилых дома и 1 магазин.

Спасатели фиксируют также переливы через дороги местного значения, заторы льда с последующим разливом воды, подтопления улиц и мостов. Для преодоления последствий непогоды проводится расчистка ручьев, каналов, откачка воды, отселение людей из подтопленных жилых домов (13 человек).

По состоянию на 12:00 3 февраля к ликвидации последствий подтоплений привлечено 140 человек, 26 единиц техники, 2 плавсредства, 2 насосные станции.

Украинские Национальные Новости

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