Количество подтопленных домохозяйств в Закарпатской области увеличилось на 32%
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Количество подтопленных домохозяйств и жилых домов в результате таяния снега, образования ледовых заторов и большого количества осадков в Закарпатской области увеличилось на 32%. Об этом свидетельствуют данные оперативной информации УГосЧС в Закарпатской области, передает корреспондент УНН.
Если по оперативной информации УГосЧС в Закарпатской области по состоянию на 10:00 3 февраля количество подтопленных домохозяйств составляло 87, то на 12:00 их уже зафиксировано 127.
Так, по состоянию на 12:00 произошло подтопление 127 домохозяйств в Перечинском, Иршавском, Тячевском, Свалявском, Мукачевском районах и 4 жилых домов, 25 гектаров сельхозугодий, повреждены 2 жилых дома и 1 магазин.
Спасатели фиксируют также переливы через дороги местного значения, заторы льда с последующим разливом воды, подтопления улиц и мостов. Для преодоления последствий непогоды проводится расчистка ручьев, каналов, откачка воды, отселение людей из подтопленных жилых домов (13 человек).
По состоянию на 12:00 3 февраля к ликвидации последствий подтоплений привлечено 140 человек, 26 единиц техники, 2 плавсредства, 2 насосные станции.