Кількість підтоплених дворогосподарств на Закарпатті збільшилася на 32%
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Кількість підтоплених дворогосподарств та житлових будинків внаслідок танення снігу, утворення льодових заторів та велику кількість опадів на Закарпатті збільшилася на 32%. Про це свідчать дані оперативної інформації УДСНС у Закарпатській області, передає кореспондент УНН.
Якщо за оперативною інформацією УДСНС у Закарпатській області станом на 10:00 3 лютого кількість підтоплених дворогосподарств становила 87, то на 12:00 їх вже зафіксовано 127.
Так, станом на 12:00 відбулося підтоплення 127 дворогосподарств в Перечинському, Іршавському, Тячівському, Свалявському, Мукачівському районах та 4 житлових будинків, 25 гектарів сільгоспугідь, пошкоджено 2 житлові будинки та 1 магазин.
Рятувальники фіксують також переливи через дороги місцевого значення, затори льоду з подальшим виливом води, підтоплення вулиць та мостів. Для подолання наслідків негоди проводиться розчистка потічків, каналів, відкачка води, відселення людей з підтоплених житлових будинків (13 осіб).
Станом на 12:00 3 лютого на ліквідацію наслідків підтоплень залучено 140 людей, 26 одиниць техніки, 2 плавзасоби, 2 насосні станції.