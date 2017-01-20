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Количество обстрелов боевиков в зоне АТО вчера значительно уменьшилось

Количество обстрелов боевиков в зоне АТО вчера значительно уменьшилось

Киев • УНН

 • 7454 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Вчера количество вражеских обстрелов значительно уменьшилось, боевики по всей линии соприкосновения нарушили режим тишины 19 раз. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"В целом по всей линии соприкосновения зафиксировано 19 случаев вражеских обстрелов, в двух случаях враг применял тяжелое оружие", - сказал он.

Наибольшее количество обстрелов традиционно пришлась на мариупольское направление. Здесь вчера их было 11.

На донецком направление было 5 обстрелов, тяжелое вооружение не применялось, тем не менее, враг провел ряд обстрелов в Авдеевке, используя при этом тяжелые пулеметы и гранатометы различных систем.

На луганском направлении произошло меньше всего обстрелов, однако только здесь враг применил тяжелое вооружение. Здесь было 3 вражеских обстрела, 2 - из тяжелого вооружения.

Напомним, за минувшие сутки ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

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