Кількість обстрілів бойовиків у зоні АТО минулої доби значно зменшилась
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Минулої доби кількість ворожих обстрілів значно зменшилась, бойовики по всій лінії зіткнення вчора порушили режим тиші 19 разів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Загалом по всій лінії зіткнення зафіксовано 19 випадків ворожих обстрілів, у двох випадках ворог застосовував важку зброю”, — сказав він.
Найбільша кількість обстрілів традиційно припала на маріупольський напрямок. Тут їх минулої доби відбулось 11.
На донецькому обстрілів сталося п'ять обстрілів, важке озброєння не застосовувалось, тим не менше, ворог провів низку обстрілів в Авдіївці, використовуючи при цьому важкі кулемети та гранатомети різних систем.
На луганському напрямку відбулося найменше обстрілів, проте тільки тут ворог застосував важке озброєння. Тут сталося три ворожих обстріли, 2 — з важкого озброєння.
Нагадаємо, минулої доби жоден український військовий не загинув і не зазнав поранень.