Количество нелегального оружия в Украине увеличилось до 5 млн единиц - эксперт

КИЕВ. 28 января. УНН. В Украине количество неучтенного оружия увеличилось до почти 5 млн единиц по сравнению с тем, что до начала проведения АТО его количество составляло 3,7-38 млн единиц. Об этом сказал в комментарии УНН глава "Украинской ассоциации владельцев оружия" Георгий Учайкин.

"На самом деле трудно определить конкретное количество неучтенного оружия, потому что никто об этом не отчитывается и это скрытый рынок. Но есть определенные признаки, которые позволяют нам сказать о том, что сегодня его количество достигло уже 5 млн (единиц - ред.)", - сообщил Г.Учайкин.

Он уточнил, что речь идет не о гранатометах, взрывчатке, пулеметах, а только о легком стрелковом оружии, то есть, пистолетах, карабинах, автоматах.

Глава ассоциации рассказал, что аналитику по неучтенному оружию в нашей стране начали вести в 2007 году, ее начала анализировать швейцарская компания Small Arms Survey.

По его словам, швейцарская организация в 2007 году зафиксировала в Украине в среднем 3,1 млн единиц нелегального оружия.

"Это известная компания, которая мониторит все, что происходит со стрелковым оружием фактически во всем мире. Информация, которую распространяет эта компания, является главным источником информации для всех правительств, специалистов, силовых структур и т.д.", - сказал он.

В то же время, по информации Г.Учайкина, до начала проведения АТО на Донбассе в Украине ориентировочно было 3,7-3,8 млн нелегальных стволов.

"И миллион, по меньшей мере, эта война добавила на этот рынок, это точно. И эта динамика она существует. Конечно, есть привязка к тому, что происходят активные боевые действия", - отметил он.

Также глава "Украинской ассоциации владельцев оружия" рассказал о том, за сколько можно нелегально приобрести пистолет или автомат.

"Пистолет в среднем может стоить до 300 долл., это максимальная цена. Автоматы, в зависимости от модификации, - 300-600 долл. На гранаты цена всегда колебалась в пределах 20 долл. Где-то такие цены всегда были", - уточнил он.

Г.Учайкин подчеркнул, что пока все не осознают, что это обычный бизнес-процесс, преодолеть его будет невозможно.

"Теперь вопрос в том, а что сделать для того, чтобы не покупали дороже? Надо остановить спрос. Надо исключить само развитие этого рынка такими темпами, просто убрав спрос на это реальное неучтенное оружие... Скупают не мифические преступники, а скупают рядовые украинцы, потому что они лишены возможности приобрести необходимое оружие законно. Закона нет", - подчеркнул эксперт.

Таким образом, по его мнению, государство, с одной стороны подталкивает людей на нелегальный рынок, а с другой - имитирует бурную деятельность, что они как-то там борются и изымают.

На уточнение корреспондента, есть ли на сегодня официальная статистика по официально зарегистрированному оружию, Г.Учайкин ответил: "Официально есть. Но она опять же не соответствует действительности. Потому что МВД заявляет, что приблизительно до миллиона единиц оружия на руках у населения. Мы утверждаем, что 2,5 миллиона единиц оружия на руках у населения. Почему такое расхождение существует? Потому что они не имеют базы нормальной по учету владельцев оружия. До 2005 года эта база велась в таком виде, что даже страшно. До сих пор существуют люди, которые не продлевали свои разрешения на оружие годами. Их никто не беспокоит, к ним не приходят участковые, к ним не обращаются с разрешительной службы и мы знаем о таких случаях. То есть, что дает нам все основания утверждать, что МВД не обладает качественной базой всех учтенных владельцев оружия в Украине".

Напомним, по данным МВД, в Украине значительно увеличился и продолжает увеличиваться нелегальный оборот оружия.