Количество нелегального оружия в Украине увеличилось до 5 млн единиц - эксперт

ukru
15:33 • 54304 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 82443 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 101133 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 122748 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 109279 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 118261 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 129124 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139953 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144335 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132252 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 98809 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

12 марта, 09:56 • 107351 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

12 марта, 10:15 • 117842 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 100473 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 71745 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 54304 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 39230 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 71745 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 122748 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 162028 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 133785 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 142226 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 147363 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 146120 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 149664 просмотра
Актуальное
Количество нелегального оружия в Украине увеличилось до 5 млн единиц - эксперт

Количество нелегального оружия в Украине увеличилось до 5 млн единиц - эксперт

Киев • УНН

 • 27532 просмотра

Глава "Украинской ассоциации владельцев оружия" Георгий Учайкин уточнил, что речь идет не о гранатометах, взрывчатке, пулеметах, а только о легком стрелковом оружии, то есть, пистолетах, карабинах, автоматах

КИЕВ. 28 января. УНН. В Украине количество неучтенного оружия увеличилось до почти 5 млн единиц по сравнению с тем, что до начала проведения АТО его количество составляло 3,7-38 млн единиц. Об этом сказал в комментарии УНН глава "Украинской ассоциации владельцев оружия" Георгий Учайкин.

"На самом деле трудно определить конкретное количество неучтенного оружия, потому что никто об этом не отчитывается и это скрытый рынок. Но есть определенные признаки, которые позволяют нам сказать о том, что сегодня его количество достигло уже 5 млн (единиц - ред.)", - сообщил Г.Учайкин.

Он уточнил, что речь идет не о гранатометах, взрывчатке, пулеметах, а только о легком стрелковом оружии, то есть, пистолетах, карабинах, автоматах.

Глава ассоциации рассказал, что аналитику по неучтенному оружию в нашей стране начали вести в 2007 году, ее начала анализировать швейцарская компания Small Arms Survey.

По его словам, швейцарская организация в 2007 году зафиксировала в Украине в среднем 3,1 млн единиц нелегального оружия.

"Это известная компания, которая мониторит все, что происходит со стрелковым оружием фактически во всем мире. Информация, которую распространяет эта компания, является главным источником информации для всех правительств, специалистов, силовых структур и т.д.", - сказал он.

В то же время, по информации Г.Учайкина, до начала проведения АТО на Донбассе в Украине ориентировочно было 3,7-3,8 млн нелегальных стволов.

"И миллион, по меньшей мере, эта война добавила на этот рынок, это точно. И эта динамика она существует. Конечно, есть привязка к тому, что происходят активные боевые действия", - отметил он.

Также глава "Украинской ассоциации владельцев оружия" рассказал о том, за сколько можно нелегально приобрести пистолет или автомат.

"Пистолет в среднем может стоить до 300 долл., это максимальная цена. Автоматы, в зависимости от модификации, - 300-600 долл. На гранаты цена всегда колебалась в пределах 20 долл. Где-то такие цены всегда были", - уточнил он.

Г.Учайкин подчеркнул, что пока все не осознают, что это обычный бизнес-процесс, преодолеть его будет невозможно.

"Теперь вопрос в том, а что сделать для того, чтобы не покупали дороже? Надо остановить спрос. Надо исключить само развитие этого рынка такими темпами, просто убрав спрос на это реальное неучтенное оружие... Скупают не мифические преступники, а скупают рядовые украинцы, потому что они лишены возможности приобрести необходимое оружие законно. Закона нет", - подчеркнул эксперт.

Таким образом, по его мнению, государство, с одной стороны подталкивает людей на нелегальный рынок, а с другой - имитирует бурную деятельность, что они как-то там борются и изымают.

На уточнение корреспондента, есть ли на сегодня официальная статистика по официально зарегистрированному оружию, Г.Учайкин ответил: "Официально есть. Но она опять же не соответствует действительности. Потому что МВД заявляет, что приблизительно до миллиона единиц оружия на руках у населения. Мы утверждаем, что 2,5 миллиона единиц оружия на руках у населения. Почему такое расхождение существует? Потому что они не имеют базы нормальной по учету владельцев оружия. До 2005 года эта база велась в таком виде, что даже страшно. До сих пор существуют люди, которые не продлевали свои разрешения на оружие годами. Их никто не беспокоит, к ним не приходят участковые, к ним не обращаются с разрешительной службы и мы знаем о таких случаях. То есть, что дает нам все основания утверждать, что МВД не обладает качественной базой всех учтенных владельцев оружия в Украине".

Напомним, по данным МВД, в Украине значительно увеличился и продолжает увеличиваться нелегальный оборот оружия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы