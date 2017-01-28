Кількість нелегальної зброї в Україні збільшилася до 5 млн одиниць – експерт

КИЇВ. 28 січня. УНН. В Україні кількість необлікованої зброї збільшилася до майже 5 млн одиниць порівняно з тим, що до початку проведення АТО її кількість становила 3,7-38 млн одиниць. Про це сказав у коментарі УНН голова “Української асоціації власників зброї” Георгій Учайкін.

“Насправді важко визначити конкретну кількість необлікованої зброї, тому що ніхто про це не звітує і це є прихований ринок. Але є певні ознаки, які дозволяють нам сказати про те, що сьогодні її кількість сягнула вже 5 млн (одиниць — ред.)”, — повідомив Г.Учайкін.

Він уточнив, що йдеться не про гранатомети, вибухівку, кулемети, а тільки про легку стрілецьку зброю, тобто, пістолети, карабіни, автомати.

Голова асоціації розповів, що аналітику стосовно необлікованої зброї в нашій країні розпочали вести у 2007 році, її почала аналізувати швейцарська компанія Small Arms Survey.

За його словами, швейцарська організація у 2007 році зафіксувала в Україні в середньому 3,1 млн одиниць нелегальної зброї.

“Це відома компанія, яка моніторить все, що відбувається зі стрілецькою зброєю фактично у всьому світі. Інформація, яку розповсюджує ця компанія, є головним джерелом інформації для всіх урядів, фахівців, силових структур тощо”, — сказав він.

У той же час, за інформацією Г.Учайкіна, до початку проведення АТО на Донбасі в Україні орієнтовно було 3,7-3,8 млн нелегальних стволів.

“І мільйон, щонайменше, ця війна додала на цей ринок, це точно. І ця динаміка вона існує. Звісно, що є прив’язка до того, чи відбуваються активні бойові дії”, — зазначив він.

Також голова “Української асоціації власників зброї” розповів про те, за скільки можна нелегально придбати пістолет чи автомат.

“Пістолет у середньому може коштувати до 300 дол., це максимальна ціна. Автомати, в залежності від модифікаціїї, — 300-600 дол. На гранати ціна завжди коливалася в межах 20 дол. Десь такі ціни завжди були”, — уточнив він.

Г.Учайкін наголосив, що поки всі не усвідомлять те, що це є звичайний бізнес-процес, здолати його буде не можливо.

“Тепер питання в тому, а що зробити для того, щоб не купували дорожче? Треба зупинити попит. Треба унеможливити сам розвиток цього ринку такими темпами, просто прибравши попит на цю реальну необліковану зброю... Скуповують не міфічні якість там злочинці, а скуповують пересічні українці, бо вони позбавлені можливості придбати необхідну зброю в законний спосіб. Закону немає”, — підкреслив експерт.

Таким чином, на його думку, держава, з одного боку підштовхує людей на нелегальний ринок, а з іншого — імітує бурхливу діяльність, що вони якось там борються і вилучають.

На уточнення кореспондента, чи є на сьогодні офіційна статистика стосовно офіційно зареєстрованої зброї, Г.Учайкін відповів: “Офіційно є. Але вона знову ж таки не відповідає дійсності. Тому що МВС декларує, що десь приблизно до мільйона одиниць зброї на руках у населення. Ми стверджуємо, що 2,5 мільйони одиниць зброї на руках у населення. Чому така розбіжність існує? Тому що вони не мають бази нормальної по обліку власників зброї. До 2005 року ця база велася в такому вигляді, що аж страшно. І досі існують люди, які не подовжували свої дозволи на зброю роками. Їх ніхто не турбує, до них не приходять дільничні, до них не звертаються з дозвільної служби і ми знаємо про такі випадки. Тобто, що дає нам всі підстави стверджувати, що МВС не володіє якісною базою всіх облікованих власників зброї в Україні”.

Нагадаємо, за даними МВС, в Україні значно збільшився і продовжує збільшуватися нелегальний обіг зброї.