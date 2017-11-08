Количество умышленных убийств уменьшилось за девять месяцев на 20%
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Украине в январе-сентябре 2017 года было совершено 1366 очевидных умышленных убийств, что на 20% меньше, чем в прошлом году. Об этом рассказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает УНН.
"Очевидных умышленных убийств за девять месяцев текущего года 1366, и это на 20% меньше, чем в прошлом году", - сказал он.
Также, по его словам, в январе-сентябре 2017 года уменьшено на 10% умышленных тяжких телесных повреждений, краж - на 18%, в частности ограблений квартир - на 8%, грабежей и разбоев - на 25%.
Как сообщал УНН, полиция назвала три версии убийства депутата от БПП в Северодонецке.