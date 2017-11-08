Количество умышленных убийств уменьшилось за девять месяцев на 20%

"Очевидных умышленных убийств за девять месяцев текущего года 1366, и это на 20% меньше, чем в прошлом году", - сказал он.

Также, по его словам, в январе-сентябре 2017 года уменьшено на 10% умышленных тяжких телесных повреждений, краж - на 18%, в частности ограблений квартир - на 8%, грабежей и разбоев - на 25%.

Как сообщал УНН, полиция назвала три версии убийства депутата от БПП в Северодонецке.