Кількість навмисних вбивств зменшилася за дев’ять місяців на 20%

"Очевидних умисних убивств за дев’ять місяців поточного року є 1366, і це на 20% менше, ніж минулого року", - сказав він.

Також, за його словами, у січні-вересні 2017 року зменшено на 10% умисних тяжких тілесних ушкоджень, крадіжок – на 18%, зокрема пограбувань квартир – на 8%, грабежів та розбоїв – на 25%.

Як повідомляв УНН, поліція назвала три версії вбивства депутата від БПП у Сєвєродонецьку.