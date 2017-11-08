Кількість навмисних вбивств зменшилася за дев’ять місяців на 20%
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Україні протягом січня-вересня 2017 року було вчинено 1366 очевидних умисних убивств, що на 20% менше, ніж торік. Про це розповів Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час засідання комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає УНН.
"Очевидних умисних убивств за дев’ять місяців поточного року є 1366, і це на 20% менше, ніж минулого року", - сказав він.
Також, за його словами, у січні-вересні 2017 року зменшено на 10% умисних тяжких тілесних ушкоджень, крадіжок – на 18%, зокрема пограбувань квартир – на 8%, грабежів та розбоїв – на 25%.
Як повідомляв УНН, поліція назвала три версії вбивства депутата від БПП у Сєвєродонецьку.