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Кількість навмисних вбивств зменшилася за дев’ять місяців на 20%

Кількість навмисних вбивств зменшилася за дев’ять місяців на 20%

Київ • УНН

 • 7128 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Україні протягом січня-вересня 2017 року було вчинено 1366 очевидних умисних убивств, що на 20% менше, ніж торік. Про це розповів Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час засідання комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає УНН.

"Очевидних умисних убивств за дев’ять місяців поточного року є 1366, і це на 20% менше, ніж минулого року", - сказав він.

Також, за його словами, у січні-вересні 2017 року зменшено на 10% умисних тяжких тілесних ушкоджень, крадіжок – на 18%, зокрема пограбувань квартир – на 8%, грабежів та розбоїв – на 25%.

Як повідомляв УНН, поліція назвала три версії вбивства депутата від БПП у Сєвєродонецьку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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