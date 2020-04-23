Количество больных COVID-19 в Днепропетровской области приближается к 200
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Днепропетровской области на COVID-19 заболело уже 195 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
“В Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще 9 случаев коронавирусной инфекции. Заболели по 2 жители Петропавловского района и Каменского. И трое — из Днепра. По одному случаю зафиксировали в Апостоловском районе и Першотравенске”, — сказал председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.
Указано, что в области постоянно проверяют контактных лиц, больных пневмонией, и тех, кто имеет симптомы COVID-19. Среди 9 новых случаев заболевания — трое детей 6, 7 и 15 лет и шестеро взрослых в возрасте от 23 до 57 лет.
“В целом на Днепропетровщине — 195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Уже выздоровели 11 человек”, — сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Украине зафиксировано 7170 случаев COVID-19, из них 187 — летальные.