Кількість хворих на COVID-19 на Дніпропетровщині наближається до 200
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. На Дніпропетровщині на COVID-19 захворіло вже 195 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
“На Дніпропетровщині лабораторно підтвердили ще 9 випадків коронавірусної інфекції. Захворіли по 2 мешканці Петропавлівського району та Кам’янського. І троє — з Дніпра. По одному випадку зафіксували в Апостолівському районі та Першотравенську”, — сказав голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.
Вказано, що в області постійно перевіряють контактних осіб, хворих на пневмонію, та тих, хто має симптоми COVID-19. Серед 9 нових випадків захворювання — троє дітей 6, 7 та 15 років і шестеро дорослих віком від 23 до 57 років.
“Загалом на Дніпропетровщині — 195 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Вже одужали 11 людей”, — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 7 170 випадків COVID-19, з них 187 — летальні.