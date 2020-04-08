Число больных COVID-19 в России превысило 8,6 тысячи, умерли 63 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки на 1175 и сейчас составляет 8672 человека. На данный момент выздоровели 580 человек, 63 человека умерли. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.
"В РФ на сегодняшний день зарегистрировано 8672 (+15,7%) случаев коронавирусной инфекции в 81 регионе. За сутки выписаны с выздоровлением 86 человек. Выздоровевших за весь период - 580. За сутки умерли пять пациентов. За весь период по России - 63", - говорится в сообщении штаба.
Согласно данным штаба, число зараженных в Москве выросло на 660, до 5 841. Также заболевшие зафиксированы в еще 55 регионах.
Как сообщал УНН, в Украине по состоянию на 9 часов 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 - летальные.