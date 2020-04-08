Число больных COVID-19 в России превысило 8,6 тысячи, умерли 63 человека

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки на 1175 и сейчас составляет 8672 человека. На данный момент выздоровели 580 человек, 63 человека умерли. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.