Число больных COVID-19 в России превысило 8,6 тысячи, умерли 63 человека

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 61780 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 72427 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 85908 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 84110 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103464 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86194 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102711 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105867 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130929 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Число больных COVID-19 в России превысило 8,6 тысячи, умерли 63 человека

Число больных COVID-19 в России превысило 8,6 тысячи, умерли 63 человека

Киев  •  УНН

 • 13652 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки на 1175 и сейчас составляет 8672 человека. На данный момент выздоровели 580 человек, 63 человека умерли. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"В РФ на сегодняшний день зарегистрировано 8672 (+15,7%) случаев коронавирусной инфекции в 81 регионе. За сутки выписаны с выздоровлением 86 человек. Выздоровевших за весь период - 580. За сутки умерли пять пациентов. За весь период по России - 63", - говорится в сообщении штаба.

Согласно данным штаба, число зараженных в Москве выросло на 660, до 5 841. Также заболевшие зафиксированы в еще 55 регионах.

Как сообщал УНН, в Украине по состоянию на 9 часов 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 - летальные. 

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