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Кількість хворих COVID-19 у Росії перевищила 8,6 тисячі, померло 63 людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Кількість тих, хто заразився новою коронавірусною інфекцією в Росії, зросла за добу на 1175 і зараз становить 8672 людини. Наразі одужали 580 осіб, 63 людини померли. Про це повідомили в оперативному штабі з боротьби з розповсюдженням нової коронавирусної інфекції, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"У РФ на сьогоднішній день зареєстровано 8672 (+15,7%) випадків коронавірусної інфекції в 81 регіоні. За добу виписано з одужанням 86 осіб. Видужали за весь період - 580. За добу померли п'ять пацієнтів. За весь період по Росії - 63", - йдеться в повідомленні штабу.

Згідно з даними штабу, кількість заражених у Москві зросла на 660, до 5 841. Також хворі зафіксовані в ще 55 регіонах.

Як повідомляв УНН, в Україні станом на 9 годину 8 квітня зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 52 - летальні.

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