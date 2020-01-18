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Количество инфицированных пневмонией нового типа в Китае возросло до 45

Киев • УНН

 • 12944 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Китайские медики зафиксировали в городе Ухань четыре новых случая заражения человека пневмонией, вызванной новым видом коронавируса 2019 nCoV. Как сообщил в ночь на субботу муниципальный комитет по здравоохранению, общее количество инфицированных возросло до 45, передает УНН.

Количество инфицированных пневмонией нового типа в Китае возросло до 45

Среди них пятеро находятся в тяжелом состоянии, еще 15 пациентов уже выписаны из медицинских учреждений. Состояние тех, кто находится на стационарном лечении оценивается как стабильное. Из-за контактов с больными медики изолировали в целом 763 человека: из них большая часть уже выписана, но в карантине находятся еще 98 человек. К настоящему времени по-прежнему зафиксировано только два летальных исхода.

Напомним, 31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

В Таиланде и Японии было зафиксировано по одному подтвержденному случаю заражения человека коронавирусом 2019-nCoV. В Сингапуре общее число госпитализированных с подозрением на пневмонию нового типа достигло пяти человек, однако их диагноз пока не подтвержден. ВОЗ призвала страны вести тщательный эпидемиологический мониторинг в связи со вспышкой новой пневмонии.

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