Кількість інфікованих пневмонією нового типу в Китаї зросла до 45

$41.400.13
45.840.29
ukru
Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив
09:11 • 15963 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 18066 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 22168 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 220614 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 153903 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 132553 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 136255 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 149977 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 148746 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 232358 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
54%
Популярнi новини

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 24163 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 22971 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 31127 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 25042 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 25765 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 15903 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 220544 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 189803 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 308190 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 329385 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 26300 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 12256 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 62020 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 44452 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 58443 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Кількість інфікованих пневмонією нового типу в Китаї зросла до 45

Київ • УНН

 • 12944 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Китайські медики зафіксували в місті Ухань чотири нових випадки зараження людини на пневмонію, викликану новим видом коронавируса 2019 nCoV. Як повідомив в ніч на суботу муніципальний комітет з охорони здоров’я, загальна кількість інфікованих зросла до 45, передає УНН.

Кількість інфікованих пневмонією нового типу в Китаї зросла до 45

Серед них п’ятеро перебувають у важкому стані, ще 15 пацієнтів вже виписані з медичних закладів. Стан тих, хто знаходиться на стаціонарному лікуванні оцінюється як стабільний. Через контакти з хворими медики ізолювали в цілому 763 людини: з них більша частина вже виписана, але в карантині знаходяться ще 98 осіб. До теперішнього часу як і раніше зафіксовано тільки два летальні випадки.

Нагадаємо, 31 грудня влада Китаю інформували Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) про спалах невідомої пневмонії в місті Ухань, розташованому в центральній частині країни. 7 січня китайські фахівці встановили збудника хвороби — це коронавірус 2019 nCoV. Лабораторному тестуванню піддалися всі випадки захворювання з підозрою на нову пневмонію. В результаті були виключені зі списку можливих патогенів збудники таких респіраторних захворювань, як грип, пташиний грип, тяжкий гострий респіраторний синдром (ВГРС, або SARS, відомий також як атипова пневмонія) і близькосхідний респіраторний синдром (MERS).

У Таїланді та Японії було зафіксовано по одному підтвердженому випадку зараження людини коронавірусів 2019 nCoV. У Сінгапурі загальне число госпіталізованих з підозрою на пневмонію нового типу досягла п’яти осіб, проте їх діагноз поки не підтверджений. ВООЗ закликала країни вести ретельний епідеміологічний моніторинг в зв’язку зі спалахом нової пневмонії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'яНовини Світу
Brent
$63.42
Bitcoin
$81,616.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.03
Золото
$3,234.04
Ethereum
$1,551.66