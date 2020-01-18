Кількість інфікованих пневмонією нового типу в Китаї зросла до 45

Серед них п’ятеро перебувають у важкому стані, ще 15 пацієнтів вже виписані з медичних закладів. Стан тих, хто знаходиться на стаціонарному лікуванні оцінюється як стабільний. Через контакти з хворими медики ізолювали в цілому 763 людини: з них більша частина вже виписана, але в карантині знаходяться ще 98 осіб. До теперішнього часу як і раніше зафіксовано тільки два летальні випадки.

Нагадаємо, 31 грудня влада Китаю інформували Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) про спалах невідомої пневмонії в місті Ухань, розташованому в центральній частині країни. 7 січня китайські фахівці встановили збудника хвороби — це коронавірус 2019 nCoV. Лабораторному тестуванню піддалися всі випадки захворювання з підозрою на нову пневмонію. В результаті були виключені зі списку можливих патогенів збудники таких респіраторних захворювань, як грип, пташиний грип, тяжкий гострий респіраторний синдром (ВГРС, або SARS, відомий також як атипова пневмонія) і близькосхідний респіраторний синдром (MERS).

У Таїланді та Японії було зафіксовано по одному підтвердженому випадку зараження людини коронавірусів 2019 nCoV. У Сінгапурі загальне число госпіталізованих з підозрою на пневмонію нового типу досягла п’яти осіб, проте їх діагноз поки не підтверджений. ВООЗ закликала країни вести ретельний епідеміологічний моніторинг в зв’язку зі спалахом нової пневмонії.