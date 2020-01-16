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В Японії зафіксували перший випадок зараження пневмонією нового типу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Влада Японії підтвердила перший на території країни випадок зараження вірусом пневмонії нового типу, спалах якого сталася в Китаї. Про це повідомило в четвер агентство Kyodo з посиланням на урядові джерела, передає УНН.

В Японії зафіксували перший випадок зараження пневмонією нового типу

За його даними, мова йде про 30-річного громадянина Китаю, який проживає в сусідній з Токіо префектурі Канагава. Чоловік 6 січня повернувся до Японії з поїздки в китайське місто Ухань, де раніше було зафіксоване вогнище поширення захворювання.

Через кілька днів після приїзду він звернувся в лікарню зі скаргами на стан здоров’я. Лікарі діагностували у нього пневмонію нового типу, і 10 січня він був госпіталізований. Потім 15 січня по проходження курсу лікування чоловік був виписаний з лікарні.

У зв’язку з підтвердженням першого випадку нової пневмонії при уряді Японії створено кризовий штаб для збору інформації та вжиття заходів із запобігання поширенню вірусу.

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31 грудня влада Китаю інформували Всесвітню організацію охорони здоров’я про спалах захворювання в місті Ухань, розташованому в 1032 км на північ від Пекіна в центральній частині країни. Коронавірус невідомого типу було виявлено місцевими фахівцями 7 січня. Лабораторному тестуванню піддалися всі випадки захворювання з підозрою на нову пневмонію. В результаті були виключені зі списку можливих патогенів збудники таких респіраторних захворювань, як грип, пташиний грип, тяжкий гострий респіраторний синдром (ВГРС, або SARS, відомий також як атипова пневмонія) і близькосхідний респіраторний синдром (MERS).

ВООЗ закликала країни вести ретельний епідеміологічний моніторинг у зв’язку зі спалахом в КНР нової пневмонії. До теперішнього моменту підтверджені близько 60 випадків зараження цим вірусом, одна людина померла, понад 680 ізольовані.

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