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В Японии зафиксирован первый случай заражения пневмонией нового типа

Киев • УНН

 • 14708 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Власти Японии подтвердили первый на территории страны случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае. Об этом сообщил в четверг агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники, передает УНН.

В Японии зафиксирован первый случай заражения пневмонией нового типа

По его данным, речь идет о 30-летнем гражданине Китая, который проживает в соседней с Токио префектуре Канагава. Человек 6 января вернулся в Японию из поездки в китайский город Ухань, где ранее было зафиксирован очаг распространения заболевания.

Через несколько дней после приезда он обратился в больницу с жалобами на состояние здоровья. Врачи диагностировали у него пневмонию нового типа, и 10 января он был госпитализирован. Затем 15 января по прохождении курса лечения человек был выписан из больницы.

В связи с подтверждением первого случая новой пневмонии при правительстве Японии создан кризисный штаб для сбора информации и принятия мер по предотвращению распространения вируса.

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31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке заболевания в городе Ухань, расположенном в 1032 км к северу от Пекина в центральной части страны. Коронавирус неизвестного типа был обнаружен местными специалистами 7 января. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

ВОЗ призвала страны вести тщательный эпидемиологический мониторинг в связи с вспышкой в КНР новой пневмонии. К настоящему моменту подтверждены около 60 случаев заражения этим вирусом, один человек скончался, более 680 изолированы.

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