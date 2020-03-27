Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 530 тыс. человек

КИЕВ. 27 марта. УНН. По состоянию на 5:50 пятницы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 24,057 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).