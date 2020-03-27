Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 530 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. По состоянию на 5:50 пятницы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 24,057 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в Италии — 8,215 человек. Испания заняла второе место, обогнав КНР по количеству умерших — 4,365 человек. В Китае за все время эпидемии погибло 3169 человек.
Всего в мире 531,860 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 122,203 человек.
В ночь на пятницу США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 85,653, тем самым обогнав Китай (81,782) и Италию (80,589). Далее следуют Испания (57,786), Германия (43,938) и Иран (29,406).
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Напомним, по состоянию на вечер 26 марта в Украине подтверждено 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.