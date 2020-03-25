Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 420 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. По состоянию на 5:50 среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 18,901 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в Италии — 6820 человек. В Китае за все время эпидемии погибло 3160 человек.
Всего в мире 422,652 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 108,349 человек.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (69,176), Соединенные Штаты (55,041), которые вышли на третье место включая Китай, Испания (42,058), Германия (32,991) и Иран (24,811).
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Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 97 случаев заражения COVID-19.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.