Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 420 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Станом на 5:50 середи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 18,901 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в Італії — 6820 осіб. У Китаї за весь час епідемії загинуло 3160 людей.
Всього у світі 422,652 інфікованих. У свою чергу, одужало 108,349 людей.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (69,176), Сполучені Штати (55,041), які вийшли на третє місце включно з Китаєм, Іспанія (42,058), Німеччина (32,991) та Іран (24,811).
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Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні зафіксовано 97 випадків зараження COVID-19.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.