Количество аптек у одного владельца ограничат законом

В частности, документ предусматривает, что осуществление хозяйственной деятельности по розничной торговле лекарственными средствами на территории Украины может осуществляться физическими лицами-предпринимателями и юридическими лицами любой формы собственности и организационно-правовой формы "не более чем через четыре аптеки, и их структурных подразделений (аптечные пункты), без ограничения аптечных пунктов в пределах административно-территориальной единицы расположение одной из аптек".

При этом указанные ограничения не распространяются на аптеки, расположенные в селах.

Если речь про аптеки, которые уполномоченные на осуществление торговли наркотическими и психотропными средствами, то такая хозяйственная деятельность может осуществляться "не более чем через восемь аптек и любое количество их структурных подразделений (аптечных пунктов)".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не менее 300 метров между аптеками: депутаты предлагают перенять европейский опыт

Количество разрешенных аптек в собственности одного бизнесмена расширяется, если имеется лицензия на производство лекарственных средств в условиях аптеки.

"Физическое лицо-предприниматель и юридическое лицо может осуществлять хозяйственную деятельность по розничной торговле лекарственными средствами не более чем через пятнадцать аптек, расположенных в городах и поселках при условии, что не менее пяти аптек или аптечных пунктов расположены в деревне (деревнях) и/или производится хозяйственная деятельность по производству (изготовлению) лекарственных средств в условиях аптеки", - говорится в законопроекте.

В документе уточняется, что в число аптек юридического лица учитываются все аптеки, находящихся под прямым или косвенным контролем этого юридического лица или любого из ее участников (акционеров), членов исполнительного органа, конечных бенефициарных собственников (контроллеров), связанных с ими лиц или нескольких из них.

Напомним, как писал УНН, соответственно из-за "аптечного" законопроекта № 8591-д, владельцы аптек должны иметь высшее фармобразование.

Также напомним, что указанный документ был поддержан профильным комитетом ВР и ожидает своей очереди на рассмотрение в парламентском зале.